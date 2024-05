Isola dei Famosi - chi è Karina Sapsai | origin - lavo -o, Instag -am, fidanzato

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 13 maggio 2024)è una nuova naufraga de L’dei2024, che entra in gioco in Honduras nel corso della puntata in onda lunedì 13 maggio 2024. Questa 18esima edizione, condotta da Vladimir Luxuria, non sta ottenendo i risultati sperati tra i dati degli ascolti televisivi. Visti i numerosi ritiri, ecco che entrano nel reality show nuovi naufraghi. Tra loro c’è, appunto,. Una bellissima modella dai capelli biondi, di fama internazionale. Infatti, ha una carriera consolidata nel mondo della moda, che ha iniziato da giovanissima. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Chi ède L’deii, carriera eram Leggi anche:...