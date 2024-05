Isola dei Famosi - anticipazioni ottava puntata 13 maggio | chi esce? I sondaggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’dei2024 torna in onda lunedì 13con la nuovadella stagione: cosa dovremo aspettarci? Al timone del programma troveremo Vladimir Luxuria, insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre a guidare i naufraghi in Honduras ci sarà Elenoire Casalegno. Nuovo appuntamento in onda per l’dei2024. Il reality torna con l’della 18esima stagione, che ha segnato il debutto alla conduzione di Vladimir Luxuria. Come si è visto, il programma è ripartito con un cast completamente rinnovato. Al fianco della nuova “padrona di casa” in qualità di opinionisti, sono stati arruolati Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre Elenoire Casalegno guiderà i naufraghi in Honduras, in veste di inviata. I ...