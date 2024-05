Isola dei Famosi 2024 - spoiler 13 05 | Artu - Rosanna e­ Samuel si contendono la permanenza in Honduras

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’dei, lunedì 13 maggio, andrà in onda in prima time su Canale 5 in occasione della nona puntata. Vladimir Luxuria in diretta si metterà in collegamento con i naufraghi, ai quali comunicherà il risultato del televoto attualmente in corso. A contendersi lasull’saranno:r Dainese,Lodi e­Peron. Nel corso del nuovo appuntamento i naufraghi saranno impegnati in nuove prove.dei, sondaggio dei fan puntata del 13/05:Peron il preferito Stando al sondaggio aperto al termine dell’ottava puntata dell’deisu Grandefratello.forumfree,Peron con il ...

Tre persone in nomination a questo televoto aperto nella puntata di lunedì scorso dell' Isola dei Famosi . A rischiare l'eliminazione, rinunciando così alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro, di cui 50 da devolvere in ...

Oroscopo: un film per ogni Segno Zodiacale - Oroscopo: un film per ogni Segno Zodiacale - Proprio come ogni film famoso ha il suo stile unico e la sua storia coinvolgente. Possiamo abbinare a ciascun Segno Zodiacale un film famoso, spiegando la motivazione dietro a ogni scelta. Scopri ...

Il meglio della disco music a Gabicce, Disco Diva lancia il programma: ecco i big in arrivo - Il meglio della disco music a Gabicce, Disco Diva lancia il programma: ecco i big in arrivo - Delegation, Kid Creole & the Coconuts, David Nobles formerly of The Trammps, sono solo alcuni dei protagonisti della decima edizione di Disco Diva, in programma a Gabicce Monte il 28, 29 e ...

Amici 23, le pagelle: tutti in finale, la giuria si tira (ancora) indietro (voto 4), Marisol e Dustin stellari (voto 9) - Amici 23, le pagelle: tutti in finale, la giuria si tira (ancora) indietro (voto 4), Marisol e Dustin stellari (voto 9) - I momenti migliori e quelli peggiori della semifinale di domenica 12 maggio di Amici di Maria De Filippi: chi sono i cinque finalisti ...