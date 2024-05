Isola dei Famosi 2024 | Joe Bastianich lascia temporaneamente il programma per accertamenti medici

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un altro concorete ha dovutore il reality show, anche se solo. Nuovo imprevisto all'dei: Joeilpoco prima della messa in onda dell'ottava puntata. La sua uscita è dovuta a problemi di salute, ma si spera che sia solo temporanea. Fino ad oggi si sono ritirati cinque naufraghi Nuovo malore per JoeLa notizia del malessere del concorrente nato a New York è stata comunicata agli altri compagni da Valentina Vezzali, che ha spiegato che il naufrago ha accusato forti dolori addominali e vomito, presumibilmente a causa di una reazione alla farina. Valentina ha raccontato ai suoi compagni di squadra: "Joe ha passato …

