Isola dei Famosi 2024 | Dario Cassini - Linda Morselli e Karina Sapsai nuovi concorrenti

(Di lunedì 13 maggio 2024)(dal sito Sosia e Pistoia) Trenaufraghi sono pronti a scombussolare gli equilibri dell’dei. Nel corso dell’ottavo appuntamento del reality, in onda stasera in prima serata su Canale 5, Vladimir Luxuria accoglierà nel gruppo il comico e attore, nota alle cronache rosa per le relazioni con Valentino Rossi e Fernando Alonso, e la modella russa. L’ingresso delle new entry avviene, quindi, a 36 giorni dall’inizio del gioco e ad una settimana esatta dalla suddivisione in due gruppi dei naufraghi, guidati rispettivamente da Samuel Peron, leader del team rosso, e da Greta Zuccarello, leader del team blu. Tra ...

(Adnkronos) – Va in onda oggi lunedì 13 maggio un nuovo appuntamento, l'ottavo, con l' Isola dei famosi in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata , con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in ...

(Adnkronos) – Va in onda oggi lunedì 13 maggio un nuovo appuntamento, l'ottavo, con l' Isola dei famosi in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata , con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in ...

Isola dei Famosi 2024, Valentina Vezzali viola il regolamento: Ecco come ha reagito alla punizione - Isola dei famosi 2024, Valentina Vezzali viola il regolamento: Ecco come ha reagito alla punizione - Provvedimento all'Isola dei famosi 2024. Per i naufraghi è arrivata una punizione inaspettata per aver violato le regole del gioco. Come comunicato nell'ultima puntata andata in onda lunedì 6 maggio, ...

Isola dei Famosi copia il GF Arriva il confronto tra Samuel Peron e la compagna - Isola dei famosi copia il GF Arriva il confronto tra Samuel Peron e la compagna - L’Isola dei famosi costretta a copiare le dinamiche del Grande Fratello A volte per restare a galla molti programmi cercano di copiare da quelli che ...

Amici 23, Kumo rompe il silenzio sui finalisti e su Holden svela: "Lui arriverà in alto" - Amici 23, Kumo rompe il silenzio sui finalisti e su Holden svela: "Lui arriverà in alto" - L'ex allievo e ballerino del Serale, Kumo, si sbilancia sui social e rivela il suo pensiero su alcuni protagonisti di Amici 23.