‘Iris’ - anticipazioni sulla nuova serie in onda prossimamente su Sky

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sarà ambientata e girata in Sardegna laannunciata in questi giorni insu Sky. Si tratta di un prodotto dal respiro internazionale con un cast importante e interpreti molto noti al pubblico italiano. Ecco tutte lesu “Iris”. Iris,per Sky e in streaming su Now Gli interpreti principali dellatv sono Niamh Algar (visto recentemente in Mary & George e The Virtues) e Tom Hollander (tra i protagonisti di "The White Lotus" e "Feud: Capote vs. The Swans"). Il nuovo thriller Sky Original “Iris” è scritto e creato da Neil Cross, la mente dietro l’applauditavincitrice del Golden Globe, "Luther". Terry McDonough ...