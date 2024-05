Inutile che lo ridico - Però Fede conferma | Zille-Pard - tensione in diretta | Video

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un botta e risposta che ha sorpreso tutti, quello a Dazn tra il conduttore Pierluigio e la bordocampistarica, nel corso degli ultimi minuti della sfida tra Atalanta-Roma, vinta 2-1 dai bergamaschi ‘freschi' di qualificazione alla finale della prossima Europa League contro il Bayer Leverkusen. Uno scambio di battute vivace, che non è passato inosservato nemmeno sui social e che ha avuto una certa enfasi. Tanto che c'è voluta la stessaa spiegare la sua versione dei fatti a un tweet con l'audio incriminato. Per sapere cosa è successo, basta avvolgere il nastro agli ultimi minuti del Gewiss Stadium, quando De Rossi, per cercare la rimonta e il pareggio, ha deciso in un primo momento di sostituire Romelu Lukaku, cheha evitato il cambio. Così quando è entrato Azmoun, non è ...

Nei minuti finali di Atalanta-Roma la giornalista DAZN Federica Zille sembra rispondere a Pierluigi Pardo in tono polemico durante la telecronaca . Zille ha chiarito l'equivoco spiegando cosa è successo.Continua a leggere

Atalanta-Roma, scintille tra Pardo e Zille in diretta durante la telecronaca: il retroscena - Atalanta-Roma, scintille tra Pardo e Zille in diretta durante la telecronaca: il retroscena - Lukaku protagonista involontario del siparietto tra Pierluigo Pardo e Federica Zille andato in onda nel finale dello scontro Champions tra Atalanta e Roma ...

Incomprensione in telecronaca tra Pardo e Zille: “È inutile che lo ridico”. Poi il chiarimento - Incomprensione in telecronaca tra Pardo e Zille: “È inutile che lo ridico”. Poi il chiarimento - Nei minuti finali di Atalanta-Roma la giornalista DAZN Federica Zille sembra rispondere a Pierluigi Pardo in tono polemico durante la telecronaca ...