Interpump senza confini | Il segreto? Investire nella ricerca

(Di lunedì 13 maggio 2024) CHI AVESSE COMPRATO un’azionenel 1996 e l’avesse tenuta fino ad oggi avrebbe visto moltiplicare il valore dell’investimento per 14. Che significa questo: aver acquistato 1000 euro di controvalore di titolisignifica avere oggi in tasca 14mila euro. Sta anche in questo numero la forza e la vitalità di- oltre 2 miliardi di fatturato, circa 11mila addetti nel mondo, cento acquisizioni di altre imprese dalla nascita ad oggi – azienda della provincia di Reggio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, quotata alla Borsa Italiana e leader mondiale nelle pompe a pistoni ad alta e altissima pressione, fondata nel 1977 grazie all’ingegno e all’imprenditorialità di Fulvio Montipò che oggi ne è presidente esecutivo e azionista di maggioranza. Presente con stabilimenti produttivi sia in Italia che all’estero, ...