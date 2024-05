Internazionali - invasione di campo degli eco-teppisti di Ultima Generazione | il blitz coperto da fischi e insulti video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildidura poco: quanto basta per invadere il“Pietrangeli” al Foro Italico dove, per glid’Italia di tennis era in corso l’incontro tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea. Ma il pubblico non ci sta: e si rivolta contro l’die l’imbrattamento – stavolta coi coriandoli – che segue (come da copione). Dagli spalti, non appena gli attivisti fanno irruzione sulla terra rossa, partono cori di insulti,e sonori buuu indirizzati agli eco-in azione, che hanno interrotto il match e scatenato la sollevazione popolare. Ildiaglidi tennis ...