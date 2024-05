Internazionali d’Italia 2024 - Osaka | Sono impaziente di tornare al massimo livello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Naomiha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta al terzo turno deglicontro la cinese Qinwen Zhang: “È una buona settimana, ma a volte è difficile vivere questo processo.molto ansiosa dial mio miglior, ma devo capire che mia figlia non ha ancora un anno e questo potrebbe richiedere del tempo. Imparerò molto da questa partita contro una top10 come Qinwen“. La giapponese ex numero 1 del mondo ora andrà a Maiorca per fare un blocco di allenamenti prima del Roland Garros. SportFace.