Internazionali - attivisti colpiscono i campi da tennis | vernice sul Pietrangeli

agli Internazionali d'Italia di tennis , la partita sul campo “Nicola Pietrangeli” tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasione di campo . Il match degli ottavi femminili era sul ...

Sono stati identificati e portati in commissariato nove ambientalisti di Ultima generazione dopo il blitz agli internazionali di tennis a Roma. La loro posizione è ora al vaglio.