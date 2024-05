Inter - Zanetti incorona capitan Lautaro | Strappato all' Atletic - oggi è un punto fermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano – Tra gli argomenti di attualità legati all'c'è il rinnovo diMartinez,o dei nerazzurri legato alla società da un contratto fino al 2026 ma che sta lavorando con il club per prolungare con un ingaggio più alto. In una lunga chiacchierata nel podcast "The BSMT" il vice-presidente Javierha parlato anche del connazionale e in generale dei giocatori cheformano la squadra nerazzurra. "Se io vedo adesso l’come sta giocando, mi sarebbe piaciuto giocare con tutti loro perché sono tutti forti - affermacome argentino sicuramente sarebbe stato bello. C’è un rapporto che inizia quando lo abbiamo comprato. Ci confrontiamo sempre con Marotta, Ausilio, Baccin e poi decidiamo quale strategia ...