Inter vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono celebrare con una vittoria il titolo conquistato di recente, ma i biancocelesti sono a caccia di punti per l’Europa.vssi giocherà domenica 19maggio 2024 alle ore 18 presso lo stadio MeazzaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri, già campioni d’Italia, vogliono chiudere la stagione con il maggior numero di punti possibili, cercando di conquistare le ultime due vittorie a disposizione, per coronare un cammino straordinario I biancocelesti non mollano la zona Champions League, visto che a due giornate dal termine, sono ancora pienamente in corsa, a patto di fare sei punti confidando in qualche passo falso delle concorrenti che la precedono LE ...