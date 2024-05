Inter - un confronto per definire le strategie di mercato | la linea su Bento

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questione di priorità, ancora tutte da. Le prossime settimane saranno importanti per dare aldell`una direzione chiara...

Simeone tradisce l’Inter: accordo verbale e firma gratis - Simeone tradisce l’Inter: accordo verbale e firma gratis - L'Inter pensa al terzo colpo gratis dopo Taremi e Zielinski: Marotta punta ad un altro centrocampista per la prossima stagione ...

McLaren definisce futura filosofia design ispirata al racing - McLaren definisce futura filosofia design ispirata al racing - McLaren sta lavorando ad una nuova filosofia stilistica, che servirà per portare sul mercato una gamma - ancora più esclusiva ed emozionale - di auto sportive con motore a benzina, ma che sarà anche i ...

L'ANALISI - Masini: "Conte non ha chiuso la porta al Napoli, anche il Milan ci pensa" - L'ANALISI - Masini: "Conte non ha chiuso la porta al Napoli, anche il Milan ci pensa" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Federico Masini, Tuttosport: “Si parla poco di Conte-Milan perché è il Milan a parlarne poco. Le indicazioni che sono arri ...