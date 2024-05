Inter Campus e Università Bicocca - iniziativa per l’ambiente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024)e l’stanno collaborando per un progetto speciale nelle Maldive. L’obiettivo è insegnare ai bambini delle isole come proteggere i coralli emarino MALE – L’, in collaborazione con il MaRHE Center dell’degli Studi di Milano-, ha ideato un progetto ambizioso: utilizzare lo sport per sensibilizzare sui problemi ambientali, unendo le attività di campo a quelle marine per formare una nuova generazione di guardiani dei coralli. L’riparte dai giovani PROGETTO – Scelto dalla UEFA Foundation for Children per il suo valore, il progetto coinvolge i ricercatori del MaRHE Center e lo staff di...