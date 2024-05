Inter - cambia la data per la consegna dell’Ambrogino d’Oro! I dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’riceverà come da programma l’Ambroginodopo la straordinaria stagione praticamente conclusa con la vittoria dello scudetto. Rispetto quanto fatto trapelare inizialmente, la cerimonia non si terrà martedì 14 maggio. Ecco i nuovisue ora dell’evento aggiornati. CAMBIO– Lada parte del Comune di Milano alla dirigenza dell’per la conquista della seconda stella avverrà venerdì 17 maggio alle ore 11 in sala Alessi, non più giorno 14. Domani, invece, Simone Inzaghi sarà premiato a Palazzo Gotico a Piacenza, un riconoscimento per lo scudetto vinto, un omaggio da parte della sindaca Katia Tarasconi.-News.it seguirà entrambi gli eventi con i propri ...