Insulta e minaccia di morte la madre | Adesso vengo lì e ti sotterro Arrestato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bologna, 13 maggio 2024 - Hato ladi, sottoponendola a continue vessazioni, se lei non acconsentiva a dargli i soldi che lui richiedeva. La donna si era rivolta ai carabinieri e aveva ottenuto per il figlio il divieto di avvicinamento. Misura, però, che l'uomo ha violato, venendodai militari dell'Arma. La donna pur di accontentare il figlio e le sue richieste di denaro era stata costretta a chiedere dei prestiti per un totale di ventimila euro, dovendo subire anche maltrattamenti a livello psicologico. Il figlio, infatti, lava con frasi del tipo: "lì e tisotto 50 metri di terra". Una situazione che aveva portato la vittima ad avere anche seri problemi di salute, arrivando a perdere oltre ...