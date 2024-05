Inrca - macchinario per scannerizzare i nei

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si chiama Total Body Mapping ATBM Master, è un’apparecchiatura capace dii nei dei pazienti a rischio e segnalare se si verificano situazioni da tenere sotto controllo. Obiettivo: diagnosticare precocemente un potenziale melanoma. Oggi l’attiverà un Crowdfunding sulla piattaforma Eppela e per chi donerà almeno 200 euro ci sarà una visita dermatologica gratuita. "Con il metodo tradizionale l’elaborazione della foto di ogni neo richiede circa 4 minuti, per un paziente pieno di nei servirebbe una giornata intera. Nei pazienti a rischio, ilche vogliamo acquistare fa invece una mappatura completa, avverte se c’è una neoformazione nuova o che si è modificata nel tempo e quindi degna di approfondimento. Lì, vado poi ad indagare con il dermoscopio, dermoscopio digitale computerizzato o microscopio con focale – spiega il dott. Alfredo ...

