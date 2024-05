(Di lunedì 13 maggio 2024) È di 41 morti e 17 dispersi il bilancio delleche stanno mettendo in ginocchio l'isola di, in. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi bambini. Gli allagamenti sono stati causati dalle piogge monsoniche e dai torrenti die fango che sono scesi lungo le pendici del vulcano Monte Merapi, uno dei più attivi del Paese.

Terrore in Indonesia a causa delle inondazioni . Il maltempo ha provocato delle inondazioni nell’isola di Sumatra che hanno tolto la vita a 26 persone mentre 11 sono ancora dispersi . La conferma è arrivata da Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia per ...

Inondazioni e colata di lava fredda uccidono 41 persone sull’isola di Sumatra in Indonesia - inondazioni e colata di lava fredda uccidono 41 persone sull’isola di sumatra in Indonesia - È di 41 morti e 17 dispersi il bilancio delle inondazioni che stanno mettendo in ginocchio l'isola di sumatra, in Indonesia ...

Acqua e colate di lava fredda mettono in ginocchio Sumatra - Acqua e colate di lava fredda mettono in ginocchio sumatra - Il bilancio delle vittime delle inondazioni, sull'isola indonesiana, è salito a 41 morti e 17 dispersi ...

Sale il bilancio dei morti per le inondazioni in Indonesia - Sale il bilancio dei morti per le inondazioni in Indonesia - Il bilancio delle vittime delle inondazioni e sull'isola indonesiana occidentale di sumatra è salito a 41 morti e 17 dispersi ...