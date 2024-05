Infortunio Yildiz - BRUTTO KO per l’attaccante della Juve SALTA la Finale di Coppa Italia?

Torino, 13 maggio 2024 - Tutto in una partita, per riportare un trofeo in bacheca dopo 3 anni. Salernitana- Juve è stato forse il punto più basso dell’Allegri bis a Torino, ma il pareggio contro l’ultima in classifica, e già retrocessa, è comunque ...

Sono giorni di euforia a Bergamo per l’ Atalanta che si giocherà due finali in una settimana: il 15 maggio, a Roma contro la Juventus per la Coppa Italia e il 22 maggio, a Dublino contro il Bayer Leverkusen per l’Europa League. E dire che l’unico ...

Per la Juve, domani, sarà già la viglia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ecco il programma completo dei bianconeri La Juve, domani mattina, si allenerà a partire dalle 9.45 e per il pri ...

Atalanta-Juventus, dove vedere in chiaro la finale di Coppa Italia: orario e probabili formazioni della finale Maggio porta via con sé la maggior parte delle competizioni dai campionati alle coppe nazionali. La coppa Italia, infatti, è arrivata alla finale che vede l'Atalanta affrontare ...

Juventus: finale di Coppa Italia a rischio per Yildiz, Danilo e Alex Sandro verso il recupero Il calciatore turco ha riportato un trauma alla spalla durante la sfida con la Salernitana, mentre i difensori brasiliani sono tornati ad allenarsi con ...