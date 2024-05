Industria Italiana Autobus - tavolo decisivo al Ministero

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sottosegretario aldelle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, sentito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato, domani alle 15 al Mimit, ilsu, azienda con sede a Bologna e Flumeri (Avellino), e sul relativo processo di cessione. Alla riunione sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e Invitalia. Intanto oggi, 13 maggio 2024, la RSU e le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm proclamano un’ora di sciopero con assemblea alla fine di ogni turno. Una scelta assunta in risposta alle ultime dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Bergamotto, sulla cessione della società verso il gruppo Seri ...

Atteso da mesi, il tavolo ministeriale sulla Crisi di Siae Microelettronica è stato finalmente convocato . In questi giorni si è tenuto il primo incontro con il ministero delle Imprese per discutere della complessa situazione della società di ...

