(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos/Lab) – Crescono idelle aziende del, più precisamente: Lazio +34%, Sardegna +29%, Toscana +22,7%, Umbria +22,4%, Abruzzo +21%, Marche +20,3%. A trainare le rispettive regioni sono le province di Roma (34,9%), Pesaro Urbino (22,6%), Livorno (28,1%), Terni (25,7%), L?Aquila (25,5%) e Sassari (45%). E’ quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci dellenell?anno fiscale 2022 realizzata daMagazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, che sarà presentata più dettagliatamente martedì 14 maggio (ingresso su invito) a Roma all?Università Luiss Guido Carli nell?Aula Magna Mario Arcelli in occasione del 56° evento ...

Industria Felix: "Per le imprese fatturati in crescita nel Centro Italia" - Industria Felix: "Per le imprese fatturati in crescita nel centro Italia" - Domani alla Luiss saranno premiate le 100 imprese più competitive di Lazio (28), Toscana (21), Abruzzo (15), Sardegna (14), Umbria (13), Marche (9) ...

Sport e grandi eventi al centro della 74a assemblea di Federalberghi - Sport e grandi eventi al centro della 74a assemblea di Federalberghi - E' una Viareggio in cui risuonano ancora gli eco della partenza della tappa del Giro d'Italia quella che ha accolto la 74a assemblea nazionale di Federalberghi, il cui tema cardine era proprio lo spor ...

Cessione credito e sconto in fattura: arrivano possibili schiarite - Cessione credito e sconto in fattura: arrivano possibili schiarite - Cosa ci si può attendere Volendo approfondire l’argomento ecco che gli emendamenti al centro dei dibattimenti parlamentari in questi giorni, vertono principalmente nella possibilità di andare a ...