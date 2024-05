Indiana e Denver pareggiano i conti nei play-off Nba

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sul 2-2 le serie di semifinale di Conference Pacers-Knicks e Nuggets-Timberwolves NEW YORK (STATI UNITI) -sul 2-2 le rispettive serie di semifinale di Conference contro New York e Minnesota. In gara-4, a Ovest, i Pacers strapazzano per 121-89 i Knicks con 20 punti di Hal

I Nuggets vincono 117-90 a Minneapolis, i Pacers sfruttano il fattore campo e battono i Knicks NEW YORK (STATI UNITI) - Serie di semifinali riaperte. I campioni in carica si riscattano e altrettanto fanno i Pacers. I Nuggets, detentori del titolo, ...

Tutto in parità dopo le due partite disputate nella notte per i Playoff NBA 2024 . I campioni in carica dei Denver Nuggets espugnano ancora il campo dei Minnesota Timberwolves e firmano il 2-2, riportando il fattore campo dalla loro parte. Stesso ...

Nuggets outgun Timberwolves, Pacers thrash Knicks to level NBA play-off series - Nuggets outgun Timberwolves, Pacers thrash Knicks to level NBA play-off series - The defending champions denver were fuelled by 35 points from NBA Most Valuable Player Jokic. Read more at straitstimes.com.