Incredibile - a chi somiglia Romina Carrisi mostra per la prima volta il figlio Axel Lupo

(Di lunedì 13 maggio 2024)è diventata mamma del primoil 24 gennaio. Il piccolo ha ormai 3 mesi e mezzo, ma solamente ora lei hato lafoto di lui. E immediatamente si è scoperta lanza, infatti tutti sono praticamente concordi. La figlia di Al Bano ePower ha deciso di concedersi la suagiornata a mare assieme al bimbo. E la gioia diè totale perché a 36 anni sta vivendo una delle fasi più belle della sua vita. Ilnon era mai stato visto in maniera chiara, ma adesso che c’è lafoto tutti hanno potuto capire a chi. ...

Milly Carlucci è blindata all’Auditorium del Foro Italico per le ultime rifiniture a L’Acchiappatalenti ma è anche al lavoro per comporre il cast di BALLANDO con le STELLE . La conduttrice di Rai1 vorrebbe in pista Big Mama e Mara Maionchi, che per ...

A gennaio Romina Carrisi è diventata mamma di Axel Lupo, questo il nome scelto dalla figlia di Al Bano e dal compagno, Stefano Rastelli, per il loro primo figlio insieme. I due hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione il più a lungo ...

''Anche se è presto sento il desiderio di diventare mamma'': la rivelazione di Jasmine Carrisi sorprende papà Al Bano, la reazione - ''Anche se è presto sento il desiderio di diventare mamma'': la rivelazione di Jasmine carrisi sorprende papà Al Bano, la reazione - ''Anche se è presto sento il desiderio di diventare mamma'': la rivelazione di Jasmine carrisi sorprende papà Al Bano, la reazione ...

‘Sento già il desiderio di diventare mamma’: la frase di Jasmine Carrisi, 22 anni, non viene accolta bene da papà Al Bano - ‘Sento già il desiderio di diventare mamma’: la frase di Jasmine carrisi, 22 anni, non viene accolta bene da papà Al Bano - Jasmine carrisi ha detto di sentire già il desiderio di diventare mamma a 22 anni, il padre Al Bano è rimasto stupito e non ha apprezzato troppo.

Romina Carrisi mostra per la prima volta il figlio Axel Lupo, nato 3 mesi e mezzo fa: guarda - Romina carrisi mostra per la prima volta il figlio Axel Lupo, nato 3 mesi e mezzo fa: guarda - Romina carrisi mostra per la prima volta il figlio Axel Lupo, nato 3 mesi e mezzo fa: guarda la foto al mare del bambino ...