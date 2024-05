Incidente stradale nel Milanese - motociclista sbalzato per 15 metri | è gravissimo

Questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani , è stato protagonista di una disavventura stradale ad Agrigento. L’ Incidente è avvenuto mentre Schifani era a bordo della sua auto blindata, in procinto di entrare in città, ...

Urta un ponte: bombole di gas per strada - Urta un ponte: bombole di gas per strada - Camion con gru contro un pilone a Capolago: conducente ferito, intervento dei pompieri per la messa in sicurezza ...

Incidente tra Valperga e Busano, tir esce di strada e si ribalta - incidente tra Valperga e Busano, tir esce di strada e si ribalta - Un tir che viaggiava sulla strada provinciale 13 tra Valperga e Busano è improvvisamente uscito di carreggiata ribaltandosi nel fosso a bordo strada nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 maggio ...

“ATTERRANO” CON L’AUTO NEL GIARDINO DI UNA CASA: ILLESI IN DUE - “ATTERRANO” CON L’AUTO NEL GIARDINO DI UNA CASA: ILLESI IN DUE - CASARGO – Abbastanza incredibile la dinamica dell’incidente avvenuto poco fa (pomeriggio di lunedì) a Casargo, dove un’auto è finita – per cause in corso di accertamento – nel giardino di una casa ...