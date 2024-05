Incidente mortale in Val Venosta - una persona schiacciata sotto un macchinario agricolo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unaè morta a seguito di unavvenuto in un fienile nel comune di Lasa (Bolzano), in val. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è rimastaun. L’allarme è scattato poco prima delle 12. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno liberato la vittima già senza vita. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dall’equipaggio dell’elicottero Pelikan 3. Sono intervenuti anche i carabinieri, che indagano sulla dinamica dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

