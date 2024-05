Incidente in A1 - traffico in tilt tra Arezzo e Incisa Reggello

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Unin autostrada A1 sta paralizzando il. È successo nel pomeriggio traal km 333 in direzione nord. In base alle prime informazioni sono coinvolti alcuni veicoli in corsia di sorpasso. Al momento non si hanno notizie sullo stato di salute di eventuali feriti. Ilè andato completamente in. Si sono registrati nel pomeriggio 6 chilometri di coda in aumento in direzione nord. Code per curiosi anche in direzione sud. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Un pomeriggio di disagi per chi viaggia nel tratto fiorentino dell’autostrada. Code a tratti si registrano anche tra Firenze sud e Firenze Scandicci perintenso.

