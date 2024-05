Incidente d’auto - coinvolti 5 ragazzi di 20 anni che tornavano dalla discoteca | uno di loro è gravissimo

Nel pomeriggio di oggi, la centrale operativa di Arezzo è intervenuta a Castiglion Fiorentino in seguito a un grave Incidente avvenuto durante la gara ciclistica riservata agli Elite e Under 23. Verso le 13:30, quattro partecipanti sono stati ...

Brutta avventura per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Gli ex concorrenti del Grande Fratello sono purtroppo stati coinvolti in un incidente . A raccontare tutto è stata la ragazza, che molto provata ha cercato comunque di informare subito tutti i ...

Ibrahim e Tijani Babangida sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in Nigeria. Per Ibrahim non c'è stato nulla da fare