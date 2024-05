Inchiesta Liguria - si apre il filone sanitario | Dati Covid gonfiati per avere più dosi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sianche unnell'sul presunto sistema di corruttele in. Il presidente della Regione Giovanni Toti e Matteo Cozzani, capo di Gabinetto, sono indagati per falso dalla procura di Genova: gli inquirenti sospettano che isui contagidella primavera 2021 possano essere stati "" per ottenere più vaccini dalla struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Ma l'indagine sulpotrebbe anche essere archiviata, fa sapere Il Secolo XIX. Intanto, oltre a Cozzani - che è stato interrogato stamattina a La Spezia - è stato sentito dagli inquirenti anche Roberto Spinelli, figlio dell'imprenditore Aldo, entrambi indagati.

