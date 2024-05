Si apre anche un filone sanitario nell' Inchiesta sul presunto sistema di corruttele in Liguria . Il presidente della Regione Giovanni Toti e Matteo Cozzani, capo di Gabinetto, sono indagati per falso dalla procura di Genova: gli inquirenti sospettano ...

Inchiesta Liguria, l'ex procuratore Cozzi: "Io sullo yacht di Spinelli per una consulenza come avvocato" - inchiesta liguria, l'ex procuratore Cozzi: "Io sullo yacht di Spinelli per una consulenza come avvocato" - «Ho accettato di esprimere un parere tecnico giuridico su questioni che erano anche piuttosto complesse nel mio ruolo di avvocato. Non avevo mai lavorato prima per la famiglia Spinelli. L’ho fatto in ...

“Spinelli Ha la quinta elementare, ma li paga tutti” | Le intercettazioni - “Spinelli Ha la quinta elementare, ma li paga tutti” | Le intercettazioni - Per gli inquirenti, l’imprenditore basava il suo sistema di relazioni pubbliche con un metodo consolidato: pagare tutti. O almeno quelli che lui metteva nella ...

Giovanni Toti indagato per aver gonfiato i dati Covid e avere più vaccini - Giovanni Toti indagato per aver gonfiato i dati Covid e avere più vaccini - Manipolazione dati Covid in liguria: accusati di falso il presidente della liguria Giovanni Toti e Matteo Cozzani ...