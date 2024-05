Inchiesta Liguria - gli incontri intercettati | le foto agli atti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il terremoto che ha sconvolto la politica e l’imprenditoria ligure non accenna a placarsi. Nelle carte delle procure emergono anche scdelle forze dell’ordine realizzati durante pedinamenti e faccia a faccia tra i vari personaggi coinvolti

(Adnkronos) – Il Papa , nell’ autobiografia ‘Life. La mia storia nella Storia’ scritto con il vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona (edizioni Harper Collins, in uscita il 19 marzo), parlando della sofferenza dei bambini, dà voce anche al suo ...

Città del Vaticano , 15 marzo 2024 – Il Papa , nell’autobiografia ‘Life. La mia storia nella Storia’ scritto con il vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona (edizioni Harper Collins, in uscita il 19 marzo), parlando della sofferenza dei bambini, dà ...

«Hanno spaccato un mio amico, giuro. C’aveva qua sul labbro l’impronta degli stivali. Quello che so, quello che ho visto con i miei occhi. Delle guardie gli hanno spaccato la faccia con gli stivali». Tredici agenti della polizia penitenziaria sono ...

Caso-Toti, gli Spinelli parlano, Cozzani no. E l’inchiesta si allarga ai dati Covid e alla sanità privata - Caso-Toti, gli Spinelli parlano, Cozzani no. E l’inchiesta si allarga ai dati Covid e alla sanità privata - In questo quadro piuttosto complesso l’opposizione di sinistra insiste nella richiesta di dimissioni del Governatore, ma la Lega fa muro e il viceministro alle Infrastrutture e mobilità Edoardo Rixi l ...

Truffa su bonus facciate, sequestrati 8,8 milioni di euro - Truffa su bonus facciate, sequestrati 8,8 milioni di euro - La guardia di Finanza di Venezia ha eseguito, nell'ambito di un'inchiesta su una truffa al bonus facciate, un decreto di sequestro per 8.802.525,39 di euro, emesso dalla Procura della Repubblica di Ve ...