Inchiesta Genova - numeri covid gonfiati

(Di lunedì 13 maggio 2024) 8.00 Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il suo braccio destro Cozzani, capo di Gabinetto, sarebbero anche indagati per falso dalla Procura di, nel sospetto che abbiano truccato i datinella primavera 2021 per ottenere più vaccini.Lo scrive il quotidiano genovese Il Secolo XIX. Torna oggi davanti al gip Spinelli, imprenditore della logistica portuale, ai domiciliari per corruzione.Interrogatorio di garanzia anche per Moncada, ex consigliere di Esselunga. Alla Spezia verrà sentito invece Cozzani.

Sono 5 i medici indagati a Genova per il decesso di Camilla Canepa , la 18enne morta per una trombosi in seguito a un vaccino anti-Covid di Astrazeneca

Tangenti in Liguria, Cozzani: “Abbiamo truccato i dati sul Covid. Toti mi ha detto: l’avevo già fatto io” - Tangenti in Liguria, Cozzani: “Abbiamo truccato i dati sul covid. Toti mi ha detto: l’avevo già fatto io” - Cozzani, capo di gabinetto della Regione, intercettato, spiega la doppia manipolazione delle cifre per avere più forniture di vaccini ...

I numeri del Covid gonfiati e i rapporti con le strutture private: si apre il filone sanità - I numeri del covid gonfiati e i rapporti con le strutture private: si apre il filone sanità - Gli inquirenti lavorano sul potenziale scambio di favori tra i titolari di alcuni laboratori privati e Giovanni Toti. Gli istituti sono stati finanziatori ...

Per il governatore Toti altri guai: “Truccò i dati per ottenere più vaccini Covid” - Per il governatore Toti altri guai: “Truccò i dati per ottenere più vaccini covid” - “Il problema qual è stato… che io avevo già truccato, lui li ha presi, li ha riaumentati”. Questa frase, pronunciata il 24 marzo 2021 da Matteo Cozzani, crea ulteriori problemi a Giovanni Toti e al su ...