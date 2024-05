Incendio nel cantiere nautico di Fiumicino con 4 imbarcazioni distrutte dalle fiamme a Isola Sacra vicino Roma

Quattro imbarcazioni sono andate a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino , nelle prime ore di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scafa: la sala operativa ha inviato la squadra di Ostia (13/A) con in supporto ...

quattro yacht sono andati a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino , in via della Scafa. Danni ingenti ma nessun ferito, accertamenti in corso per risalire alle cause dell' Incendio .Continua a leggere

(Adnkronos) – Quattro imbarcazioni tra i 12 e i 18 metri sono andate a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino questa mattina presto. I vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scafa a Fiumicino , la sala operativa ha inviato la squadra di ...

Fiumicino: incendio nel cantiere nautico, a fuoco 4 barche - Fiumicino: incendio nel cantiere nautico, a fuoco 4 barche - È di quattro barche a fuoco il bilancio dell’incendio che è scoppiato stamattina all’alba in un cantiere nautico di Fiumicino, in via della Scafa nei pressi del civico 121.

Incendio a Fiumicino, a fuoco quattro imbarcazioni in un cantiere nautico: indagini in corso - incendio a Fiumicino, a fuoco quattro imbarcazioni in un cantiere nautico: indagini in corso - Quattro yacht sono andati a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino, in via della Scafa. Danni ingenti ma nessun ferito, accertamenti in corso per risalire alle cause dell’incendio.

Fiumicino, incendio in un cantiere: a fuoco 4 imbarcazioni - Fiumicino, incendio in un cantiere: a fuoco 4 imbarcazioni - L'intervento in via della Scafa. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto ...