Incendio a Fiumicino | divampano le fiamme in un cantiere nautico

, 13 maggio 2024 –dove alle ore 5:40, in via della Scafa n. 121 la S.O. ha inviato la squadra Vigili del fuoco di Ostia (13/A): lesono divampate all'interno di un, in cui sono andate a fuoco quattro imbarcazioni di dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri . I Vigili del fuoco sono intervenuti con in supporto l'autobotte, il carro autoprotettori ed il carro schiuma. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.