Incendio a Bologna - appicca il fuoco davanti alla chiesa | preso il clochard piromane

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Ha datoad alcuni sacchi di vestiti all’esterno delladi Santa Maria della Misericordia, in piazza di Porta Castiglione, minacciando di “far saltare in aria tutto”. Un quarantanovenne di origine rumena, senza fissa dimora, è stato arrestato dpolizia con l’accusa diaggravato. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa quando gli agenti, allertati dai vigili delgiunti sul posto per spegnere le fiamme, sono intervenuti dopo che il senzatetto aveva più volte provato a ostacolare il lavoro degli uomini del 115. L’, che fortunatamente è stato subito contenuto, ha danneggiato parte del muro dellae della palazzina vicina. Non era la prima volta che il ...

Alla disperazione del momento è subentrata la determinazione per reagire. Il disastro provocato alla sala parrocchiale di Castelvecchio di Compito è notevole. L’incendio Appicca to mercoledì da Francesco Giannotti, 37 anni, originario di Massa ma ...

