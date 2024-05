Incaprettato in cella Il video dello studente | Grazie a chi mi è vicino in questa sofferenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Un augurio speciale a tutte le mamme del mondo, che mai nessun’altra mamma debba vedere il proprio figlio soffrire come invece ha dovuto fare la mia". Dal campus di Miami Matteo Falcinelli ha registrato unmessaggio in occasione della festa della mamma anche per ringraziare i tantissimi italiani che in questi giorni gli stanno scrivendo. C’è chi ha un’agenzia investigativa negli States e gli ha offerto aiuto, chi invece scrive semplicemente "sono con te", "non mollare" o, ancora "daesperienza devi uscire più forte di prima. Non ti devi spegnere e questo dipende da te". Uno sconosciuto aggiunge: "Ho visto ilpiù volte ma asciugo le lacrime ad ogni ’non ho fatto niente’". Riprendendo le parole che il ragazzo dice ai poliziotti. Messaggi di affetto e di solidarietà dopo che il caso...