(Di lunedì 13 maggio 2024) La macabra scoperta sabato sotto un ponte aquando i pompieri sono intervenuti per incendio di rifiuti ine hanno notato che da unaspuntava un. Domenica un uomo è stato arrestato per omicidio e ha confessato: “L’hoe tenuto inper un”.

In Cile, a Santiago di Nunoam, è stato ritrovato un Cadavere già decomposto all’interno di una valigia . Il corpo è quell0 di una suora 80enne, deceduta a causa di un malore un anno fa. La donna viveva con una consorella nei pressi della città in ...

In strada valigia con cadavere a pezzi, disabile ucciso da badante a Parigi: corpo per un mese in casa - In strada valigia con cadavere a pezzi, disabile ucciso da badante a Parigi: corpo per un mese in casa - La macabra scoperta sabato sotto un ponte a Parigi quando i pompieri sono intervenuti per incendio di rifiuti in strada e hanno notato che da una valigia ...

Cadavere a pezzi in valigia a Parigi, omicida confessa: “Ha trattato male mia moglie” - Cadavere a pezzi in valigia a Parigi, omicida confessa: “Ha trattato male mia moglie” - Cadavere a pezzi in valigia a Parigi, omicida confessa: “Ha trattato male mia moglie”(Adnkronos) – Orrore a Parigi dove i vigili del fuoco hanno trovato, nella notte tra sabato e domenica, i resti di ...

Roxy in the box, l'universo di 'Social Pop Mirabilia' - Roxy in the box, l'universo di 'Social Pop Mirabilia' - Sono circa 50 le opere dell'artista Roxy in the Box esposte a Napoli nello spazio su strada dello Studio Trisorio in Via Carlo Poerio. (ANSA) ...