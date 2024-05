In Lituania Nauseda vince le presidenziali - ma è ballottaggio con la premier Simonyte

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente dellaGitanasha vinto il primo turno delle elezioniche si sono svolte ieri. Secondo i dati definitivi il capo di Stato uscente ha ottenuto il 44 per cento delle preferenze, non abbastanza per passare al primo turno, e per questo andrà al...

Il presidente lituano Gitanas Nauseda e il suo primo ministro Ingrida Simonyte si affronteranno nel secondo turno delle elezioni presidenziali del 26 maggio, un voto organizzato in un contesto di "minaccia russa". Funzionari elettorali hanno ...

