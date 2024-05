In Francia il quarto sigillo Brezza azzurra - oro iridato per Banti e Tita

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le acque francesi sono ancora più azzurre. Per la quarta volta in carriera Caterinae Ruggerosono campioni del mondo nella classe Nacra 17 della vela. Il trionfo nelle acque di La Grande Motte (Montpellier,). Gli azzurri campioni olimpici a Tokyo precedono di venti punti i britannici John Gimson e Anna Burnet. Bronzo agli azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei.

