In Europa da protagonisti - il tour di Fulvio Martusciello fa tappa a Nola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ha scelto come slogan “Inda” il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo e ricandidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Domani l’ex assessore alle Attività produttive della Regione Campania, eurodeputato dal 2014, sarà a(Na) alle 20.30, presso Villa Minieri, per unasignificativa del suoelettorale insieme al deputato e coordinatrice del partito per la provincia di Napoli Annarita Patriarca, il senatore e presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali Francesco Silvestro e il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante. Modera Raffaele Barone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.