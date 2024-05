In arrivo la sugar tax | bevande e succhi di frutta più costosi dall' estate?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bibite edipiù cari quest’. Salvo cambiamenti dell’ultima ora dal 1 luglio entrerà in vigore la tanto discussa (e rinviata)tax, la tassa su tutte le bibite zuccherate naturalmente o artificialmente. L’imposta non colpisce direttamente i consumatori, ma i fabbricanti e i venditori. E se le aziende pagheranno di più su chi scaricheranno i costi? Per questo si prevedono aumenti sul prezzo di vendita finale, che andranno a colpire le tasche dei consumatori. Ma non è ancora detta l’ultima parola. La tassa è stata introdotta dal governo Conte nel 2020, ma è sempre stata rinviata. Riguarda legassate (Coca cola, aranciata, gassosa...), quelle energetiche e per sportivi, i tè zuccheratie idi.Sono escluse solo le ...

