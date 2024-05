Ilaria Salis - il padre denuncia | Negano il diritto di voto a mia figlia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildi, l'attivista milanese in carcere a Budapest da oltre 15 mesi con l'accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti, ha lanciato l’allarme durante un’intervista con l’Ansa. "Oggi ho parlato con, mi ha detto che nel carcere hanno chiesto a tutte le detenute se volevano votare e lei ovviamente ha risposto di sì, ma le è stato detto che c'è una carenza legislativa italiana che non le consentirebbe di votare – ha spiegato Roberto-. Ha interpellato l'ambasciata che non le ha saputo dare risposta, c'è una palese violazione dei diritti umani in corso e ci vorrebbe una presa di posizione chiara del governo".

