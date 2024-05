Il Var c’è ma non vede - Giana eliminata Chiappella | Orgoglioso dei miei ragazzi

(Di lunedì 13 maggio 2024) GORGONZOLA (MIlano) Palla dentro, mafuori. Controsenso, ma è così. Non basta il guizzo di Perna in pieno recupero, non basta il tanto celebrato Var introdotto in pompa magna per i playoff. Il pallone, secondo chi di dovere, non è entrato. Doveroso, invece, sottolineare il contrario. Con un senno di poi che riempie le fosse. Con il dovere di ribadire ciò che è stato chiaro per (quasi) tutti: era entrato. Morale: dopo il tris rifilato alla Pro Vercelli, finisce al Nereo Rocco la stagione dei biancazzurri. L’1-1 sorride alla Triestina, forte del miglior piazzamento in classifica. Non così più forte sul campo, anzi. Ma al vantaggio firmato Maguette Fall (sedicesimo gol) a sette minuti dalla fine, su rigore procurato da Mbarick Fall dopo una fiammata dello stesso ’’mago’’, ha risposto tre giri d’orologio dopo Malomo, su corner. Poi l’episodio e la parola fine. ...

