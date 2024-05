Il Valtiberina Tennis ai Play Off per la promozione in B2

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 – Ilcentra iOff per la salita in B2. La prima squadra femminile del circolo di Sansepolcro ha archiviato al terzo posto la prima fase del campionato di serie C e, per il terzo anno consecutivo, ha festeggiato il duplice obiettivo della salvezza diretta e dell’accesso agli spareggi per lanella categoria superiore. La data fissata sul calendario è domenica 19 maggio quando, a partire dalle 10.00, la formazione biturgense giocherà il primo turno in gara unica sul campo del Tc Poggibonsi, con la vincente che meriterà l’accesso alla finalissima regionale in programma domenica 26 maggio e domenica 2 giugno contro il Ct Piancastagnaio. Il traguardo deiOff è stato raggiunto in virtù della vittoria del...

Arezzo, 28 febbraio 2024 – Conto alla rovescia per il debutto del Valtiberina Tennis nella serie C femminile . La squadra di punta del circolo di Sansepolcro sarà impegnata per la terza stagione consecutiva nell’importante campionato regionale ...

