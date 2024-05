Il valore della tazzina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Cosa c’è dentro unadi caffè? C’è un mondo, fatto di cura, attenzione e ricerca Concetti che possono essere sintetizzati, partendo da una semplice e unica parola: filiera. Quando prepariamo un caffè a casa o lo ordiniamo al bar, in ristorante, per la maggior parte delle volte non ci rendiamo conto di quanto sottovalutiamo quel gesto, di quanto ignoriamo il processo che sta dietro un caffè. Un prodotto che non è banale, che non può essere un dettaglio insignificante, ma che racchiude dentro un universo, degno e bisognoso di essere conosciuto, studiato e raccontato. Forse è esattamente questo ciò che manca al caffè: siamo abituati a cercare di capire tutto riguardo quello che ingeriamo, quando si tratta di cibo o bevande, ma sul caffè ci perdiamo, proprio perché crediamo che sia un qualcosa di semplice, anche se la realtà ci restituisce invece un prodotto ...