IL VAGLIO DEL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE SULL’IMPUTAZIONE NELL’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE Ludovico De Tomi commercialista riporta un articolo di Federica Tondin

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per questa parte la delega è stata attuata attraverso una modifica degli artt. 421 e 423 c.p.p., contenuta nell’art. 23 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Come noto, l’art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p. include, tra i requisiti formali della richiesta – come ricordaDedi rinvio a giudizio, «l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge». Analoga previsione è contenuta all’art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. per il decreto di citazione diretta a giudizio. La violazione dell’art. 417, comma 1, lettera b), c.p.p. non è sanzionata espressamente con la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, nullità che il precedente art. 416, comma 1, c.p.p. ricollega, invece, all’omessa ...