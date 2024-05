Il treno dei bambini

(Di lunedì 13 maggio 2024) 1946. Amerigo ha sette anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre Antonietta. Il suo mondo, fatto di strada e povertà, però sta per cambiare. A bordo di uno dei “treni della felicità” passerà l’inverno al nord, dove una giovane donna, Derna, lo accoglierà e si prenderà cura di lui...

Si terrà a Roma mercoledì 8 maggio 2024 alle ore 11,30 nella Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense la presentazione del pellegrinaggio nazionale dei Piccoli Unitalsi , in programma a Lourdes dal 16 al 22 maggio e dal tema “C’era una ...

Mille Miglia e Ercole Baldini, il quadro celebrativo di Davide Sarasini donato all'asilo travolto dall'alluvione - Mille Miglia e Ercole Baldini, il quadro celebrativo di Davide Sarasini donato all'asilo travolto dall'alluvione - L'importante quadro in questione, accompagnata da un contributo economico di 500 euro devoluto dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, è stato donato a "Il Trenino" ...

Dalla Diocesi di Mazara 55 bambini a Roma per la loro Giornata - Dalla Diocesi di Mazara 55 bambini a Roma per la loro Giornata - Saranno 120, di cui 55 bambini, le persone che dalla Diocesi di Mazara del Vallo parteciperanno i prossimi 25 e 26 maggio ...

