Il Tesoro prepara nuovo BTp Green con emissione sindacata

La Direttiva sulle Case green è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ue. Entrerà in vigore tra venti giorni, e i ventisette Stati membri avranno due anni di tempo per recepirla. In Italia il numero di Case coinvolte potrebbe sfiorare i 4 ...

Enac dice basta agli aeroporti inquinanti: cos’è il progetto Saves per gli scali di Milano e Roma - Enac dice basta agli aeroporti inquinanti: cos’è il progetto Saves per gli scali di Milano e Roma - Gli hub aeroportuali sono un pezzo della decarbonizzazione e già da due anni ... rappresenta una sfida ambiziosa per un’aviazione civile davvero sostenibile, intermodale e green” è stato detto. Si è ...

Trenitalia, official green carrier del Festival dello Sviluppo Sostenibile - Trenitalia, official green carrier del Festival dello Sviluppo Sostenibile - Sostenibilità, mobilità e futuro. sono questi gli elementi chiave della partecipazione di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, come Official green Carrier al Festival al ...

Ideathon #RefashioningMilan,ripensare Milano come capitale della moda sostenibile e circolare - Ideathon #RefashioningMilan,ripensare Milano come capitale della moda sostenibile e circolare - Il 10 e 11 maggio scorso si è svolta a Milano, presso green Media Lab, media relation e digital company ... Protagonisti fondamentali di questa “rivoluzione sostenibile” sono gli studenti, giovani ...