Il Terre vince e tiene vivo il sogno promozione in D

(Di lunedì 13 maggio 2024)DI CASTELLI 3 CORREGGESE 2 CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso (46’st Truzzi), Gigli (36’pt Benedetti), Bertozzini, Vaccari, Simoncelli (20’st Solinas), Galletti, Cappelluzzo (40’st Luppi), Galli (30’ Vezzani), Leonardi. A disp.: Cipriani, Candeloro, Truzzi, Staiti. All. Gallicchio.DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni, Stanco (37’st Pigozzi), Malo (28’st Iori), L. Esposito (18’st Hoxha). A disp.: Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Scarlata, Prandini. All. Domizzi. Arbitro: Frigo di Parma Reti: 1’ aut. Ghizzardi, 22’st Carta, 33’st Vaccari, 37’st Dembacaj, 50’st Luppi Note: spettatori 600 circa, ammoniti Bruno, Pampaloni, Gigli, Vezzani Prosegue ilda Serie D deldi Castelli, che batte la Correggese nella finale playoff e ...

