Il tassista Red Sox allontanato dalla Cotabo | Ha denigrato la cooperativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bologna, 13 maggio 2024 – “Il consiglio di amministrazione diha deliberato, a seguito di un provvedimento disciplinare, l’esclusionedel socio Roberto Mantovani ritenendo comprovati tutti gli addebiti contestati”. Così in una nota ladei taxiannuncia l’esclusione delbolognese conosciuto come RedSox. A dicembre scorso Mantovani - che da tempo pubblica i suoi incassi giornalieri sui social e che ha ingaggiato una battaglia contro i colleghi No-Pos - era stato sospeso per sette giorni con l’accusa di aver leso l’onorabilità della. “A parere del Cda - continua la nota - il comportamento tenuto da Mantovani trascende i limiti riconosciuti per l'esercizio della libertà di espressione del pensiero, della ...